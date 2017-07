West Ham dolblij met komst van Chicharito: ‘Een ’top class professional‘’

Javier Hernández rondde maandagavond zijn overgang naar West Ham United af. De club uit Oost-Londen maakt een bedrag van achttien miljoen euro over naar Bayer Leverkusen. De 29-jarige Mexicaan doorstond maandag een medische keuring en zette daarna zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen met the Hammers

Mede-voorzitter David Sullivan is zeer te spreken over de komst van Chicharito, die wordt omschreven als 'een fantastische toevoeging'. "Na de komst van Pablo Zabaleta, Joe Hart en Marko Arnautovic is ook hij weer a top class professional, iemand die veel ervaring en kwaliteit met zich meebrengt."

"Hij heeft in de Premier League, LaLiga, Bundesliga, Champions League en op internationaal niveau met Mexico laten zien dat hij een bewezen doelpuntenmaker is", zo vervolgde Sullivan. "We hebben voorin enkele fantastische opties. Ik, en met mij alle fans van West Ham, kijk ernaar uit om Javier komend seizoen in ons shirt te zien scoren." Hernández was de afgelopen twee jaar goed voor 39 goals in 76 officiële duels van Bayer, dat zelf negen miljoen euro aan Manchester United had overgemaakt.

Pablo Zabaleta ???? Joe Hart ?? Marko Arnautovic ???? Javier Hernandez ? #whufc #chicharito Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 1:36 PDT

Hernández was in het verleden in dienst van Manchester United niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar zijn moyenne van één doelpunt per 130,2 Premier League-minuten mag er zijn. Alleen Ruud van Nistelrooij (128,2), Thierry Henry (121,8), Harry Kane (116,9) en Sergio Agüero (109,8) deden het beter.