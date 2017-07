Karsdorp: ‘Die vergelijking is moelijk, hij was een fantastische voetballer’

De fans van AS Roma kunnen niet wachten om Rick Karsdorp voor het eerst in het shirt van de club te zien acteren in de Serie A. De rechtsback, die voor minimaal veertien miljoen euro verkaste van Feyenoord naar Italië, kampt momenteel met een knieblessure, maar hoopt spoedig zijn nieuwe werkgever van dienst te zijn.

"De eerste indrukken zijn alleen maar positief, maar het is zonde dat ik nu geblesseerd ben. Alleen de blessure en de taal zitten me in de weg", vertelt Karsdorp in gesprek met Il Messaggero. De Nederlander is onder de indruk van trainer Eusebio Di Francesco: "Ik heb met hem gesproken voordat ik bij de club kwam. Hij zorgde er meteen voor dat ik me hier thuis voelde. Hij houdt van voetbal en ik, met mijn offensieve spel, pas goed bij zijn visie."

Karsdorp verklapte bij aankomst in Rome dat zijn bijnaam de stoomtrein is. Dit roept warme herinneringen op bij de fans van Roma, want de geliefde voormalige rechtervleugelverdediger Cafú had als bijnaam Il Pendolino, alias de sneltrein. Men ziet de verdediger dan ook als de nieuwe Cafú. "Dat is moeilijk om die vergelijking te maken. Ik ben slechts 23 en Cafú was een fantastische voetballer. Wat ik wel zeker weet, is dat ik mijn uiterste best ga doen om zijn niveau te halen."

"Onder normale omstandigheden had ik het tegenovergestelde gezegd, dat mensen geweldige dingen van mij mogen verwachten. In dit geval zijn de omstandigheden anders: voor de eerste keer verlaat ik de club waar ik ben opgegroeid", aldus Karsdorp, die tot medio 2022 vastligt in de Italiaanse hoofdstad.

De ex-Feyenoorder is duidelijk over zijn ambities met de club: "Ik ben ervan overtuigd dat we de titel kunnen pakken, anders was ik hier niet en had ik niet getekend bij de club. We hebben een goed team, een hele goed coach en een geweldige technische staf. Alle randvoorwaarden zijn goed, maar we moeten bovenal geloven in onszelf. Ik geloof erin en ga mijn best doen, voor de volle honderdtwintig procent."