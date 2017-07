Tienjarig contract maakt mogelijk einde aan ongelukkig huwelijk bij Arsenal

Lucas Pérez kan een contract voor liefst tien seizoenen ondertekenen bij zijn voormalige werkgever Deportivo La Coruña, zo meldt de Galicische krant DXT Campeón. De aanvaller van Arsenal zou na zijn actieve loopbaan meteen aan de slag kunnen in de technische geledingen van de club. Deportivo zou ook overeenstemming met Arsenal moeten bereiken over een eventuele transfer van Pérez.

De 28-jarige aanvaller werd vorig jaar voor circa twintig miljoen euro overgenomen van Deportivo, maar heeft niet kunnen overtuigen. Pérez kreeg slechts tweemaal een basisplaats in de Premier League en mocht negen keer invallen onder Arsène Wenger. In die wedstrijden maakte hij één doelpunt. "Het doel is om naar een andere club te gaan", beaamde zaakwaarnemer Rodrigo Fernández Lovelle onlangs. "We willen Arsenal verlaten en daar is de club al van op de hoogte. Ken jij iemand die geen kansen krijgt, maar toch gelukkig is?"

Deportivo lijkt Pérez de kans te bieden om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Zijn contract in Londen loopt nog drie seizoenen door en naar verluidt neemt Arsenal genoegen met een transfersom van tien à twaalf miljoen euro. Pérez werd in het seizoen 2014/15 door PAOK Saloniki verhuurd aan Deportivo en vervolgens definitief vastgelegd door de Spaanse club. In het seizoen 2015/16 trok hij de aandacht van Arsenal met 17 doelpunten in 36 duels.

"Hij is een topspits, maar ik heb hem niet het aantal wedstrijden kunnen geven dat hij wilde en verdiende. Dat geef ik toe. Dat spijt me", gaf Arsène Wenger onlangs aan. Ook in het nieuwe seizoen is het uitzicht op speeltijd beperkt voor de Spanjaard. Behalve Deportivo heeft ook Fenerbahçe interesse, maar zelf heeft hij een voorkeur voor zijn oude club. Hij ziet de Spaanse competitie als het beste podium om bondscoach Julen Lopetegui te overtuigen in de aanloop naar het WK, hoewel Pérez nog geen interlands speelde.