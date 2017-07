Man United wint na belabberde strafschoppenserie van Real Madrid

De wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester United op de International Champions Cup heeft na negentig minuten spelen geen winnaar opgeleverd. In Santa Clara werd het 1-1 door doelpunten van Jesse Lingard en Casemiro. Vlak voor rust kwamen the Red Devils op voorsprong, waarna Real in de tweede helft via een penalty langszij kwam. Na strafschoppen mocht Manchester United zich de uiteindelijke winnaar noemen.

Aan de kant van Manchester United begon Timothy Fosu-Mensah vanuit de basis, Daley Blind startte op de bank. De Oranje-international kreeg in de tweede helft speelminuten, terwijl Fosu-Mensah na 45 minuten, net als zeven ploeggenoten, al mocht gaan douchen. Net als José Mourinho wisselde ook Real Madrid-trainer Zinédine Zidane gretig: in de tweede helft stelde de Fransman een compleet nieuw elftal op.

Bij aanvang van de tweede helft was de stand al 0-1. Jesse Lingard had zijn ploeg op voorsprong geschoten, na fantastisch voorbereidend werk van Martial. De Franse buitenspeler speelde vanaf de linkerkant drie verdedigers van Real Madrid uit en leverde een prima pass af op Lingard, voor wie het een koud kunstje was om de bal achter Keylor Navas te werken.

De stand werd twintig minuten voor tijd gelijkgetrokken door Casemiro. Hij schoot de bal vanaf elf meter onhoudbaar achter invaller David de Gea. De strafschop werd veroorzaakt door miljoenenaankoop Victor Lindelöf, die Theo Hernández in het zestienmetergebied opzichtig en hardhandig tegen de vlakte schopte. Real was uiteindelijk nog dicht bij de overwinning, maar door goed keeperswerk van De Gea bleef het gelijk.

In de strafschoppenserie werden veel pingels gemist. Namens Real mistten Mateo Kovasic, Oscar Rodriguez Arnaiz, Hernández en Casemiro, terwijl bij United Martial, Scott McTominay en Lindelöf niet raak schoten. Henrikh Mkhitaryan en Daley Blind deden dat wel, waardoor de zege voor United een feit was.