‘Ik vind niet dat mensen genoeg stilstaan bij wat Messi betekent voor Barcelona’

Thierry Henry bewaart goede herinneringen aan zijn tijd bij Barcelona. De Franse oud-spits, die tussen 2007 en 2010 voor de Spaanse grootmacht acteerde, geeft op de officiële website van de club aan dat Barça altijd speciaal voor hem blijft. Tijdens zijn periode bij de Catalenen deelde hij een kleedkamer met Lionel Messi, volgens Henry een absoluut fenomeen die nooit genoeg waardering kan krijgen.

De voormalig topspits, die in 80 competitiewedstrijden voor Barcelona 35 keer het net wist te vinden, benadrukt dat de Argentijns international een ‘enorme drang’ heeft om iedere wedstrijd en iedere training zijn best te doen en heel hard te werken. De clubtopscorer verlengde zijn contract onlangs nog, waardoor hij tot medio 2021 vastligt in Camp Nou.

Ook stipt Henry aan dat de sterspeler van Barcelona een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt, ook in zijn laatste jaren in Catalonië. "Nu maakt hij bijvoorbeeld heel veel doelpunten. Ik vind niet dat mensen genoeg stilstaan bij wat hij betekent voor het team. Zijn ontwikkeling is nog lang niet voorbij, Messi is echt een fantastische speler."