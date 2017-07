Klopp heeft goede hoop: ‘We zijn met elkaar in gesprek en het voelt goed’

Verschillende buitenlandse media berichtten dit weekend dat Emre Can persoonlijk akkoord is met Juventus. De middenvelder van Liverpool weigert al een tijdlang zijn contract bij the Reds, dat loopt tot medio 2018, te verlengen. Manager Jürgen Klopp verzekert echter dat de Duitser van Turkse komaf nog niet definitief heeft besloten Anfield achter zich te laten.

Can verliet in 2014 Bayer Leverkusen voor twaalf miljoen euro om te gaan voetballen voor Liverpool en heeft sindsdien 89 duels in de Premier League afgewerkt. "Zoals je je wel kan voorstellen, zijn we nu met elkaar in gesprek en het voelt goed op dit moment", laat Klopp weten in gesprek met Liverpool Echo. "Dat betekent dat de gesprekken zeker niet belabberd zijn, maar totdat er niets concreets is bereikt of iets is ondertekend, valt er voor mij niets meer te zeggen."

"Emre is een hele belangrijke speler voor ons", vervolgt de Duitse oefenmeester zijn relaas over de 23-jarige defensieve middenvelder. "We willen geen spelers verliezen die bij de eerste elf horen of de basis in ieder geval naderen. En Emre is zeker een van hen. We willen hem behouden. We voeren momenteel goede gesprekken."

Emre Can heeft volgens onder meer Tuttosport een persoonlijk akkoord bereikt met Juve, dat bereid is om 30 tot 35 miljoen euro te betalen. De Italiaanse landskampioen en de Merseyside-club hebben echter nog niet met elkaar gesproken. Can, die met Duitsland afgelopen zomer de Confederations Cup won, heeft vijf doelpunten gemaakt en twee assists afgeleverd tijdens 32 competitiewedstrijden afgelopen seizoen.