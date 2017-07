Mourinho vreest maandenlange absentie: ‘Misschien is hij pas in januari terug’

Het kalenderjaar zit er voor Marcos Rojo mogelijk alweer op. José Mourinho verwacht de verdediger pas in december 2017 of januari 2018 terug bij Manchester United, zo laat de trainer weten op de officiële clubwebsite. Rojo liep gelijktijdig met Zlatan Ibrahimovic een zware kruisbandblessure op in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht in april.

De Argentijn is met de selectie van Manchester United meegereisd naar de Verenigde Staten om zijn herstel voort te zetten. Hetzelfde geldt voor Luke Shaw (voetblessure) en Ashley Young (hamstring). "Het is goed om ze hier te hebben. Ze kunnen in het bijzijn van de groep herstellen. Maar de kans dat ze de start van de Premier League gaan halen, is nul", verzekert Mourinho.

"Luke herstelt zich het snelst, Marcos zal de laatste zijn en Ash komt daar dus tussen. Luke verwacht ik in september, Young in oktober en Rojo in december of misschien wel januari", vertelt de Portugees. "We hebben een heel sterke spelersgroep en het is goed om samen te zijn. Het is belangrijk dat ze hier zijn, en niet thuis in Manchester."