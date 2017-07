‘Hij is de beste ter wereld, daarom wil ik dat hij bij Manchester United blijft’

Manchester United speelt zondagavond lokale tijd tegen Real Madrid, de club waar David de Gea twee jaar geleden op het punt stond om een contract te tekenen. De Spaans international ondertekende vervolgens een nieuwe verbintenis op Old Trafford en lijkt in principe niet meer in beeld in het Santiago Bernabéu. Ploeggenoot Ander Herrera en manager José Mourinho willen De Gea ook absoluut niet kwijt.

"Ik herhaal mezelf, maar hij is een doelman die punten voor je pakt en dat is erg belangrijk", zo stelde Herrera op een persconferentie. "Ik wil dat hij blijft, ik wil in hetzelfde team als David spelen. Hij is een fantastische doelman en ook een goede vriend van mij. Het komt erop dat je de top drie op elke positie zou missen, zoals David is, zoals Paul Pogba is, zoals Romelu Lukaku is en zoals Marcus Rashford zou kunnen worden."

"We willen David niet kwijt en David zit in de top drie. Hij is de beste ter wereld, naar mijn mening, en daarom wil ik dat hij bij Manchester United blijft." Manchester United deelde Sergio Romero onlangs een nieuw contract voor vier jaar uit, maar Mourinho rekent in ieder geval komend seizoen op De Gea. "Ik kan inderdaad garanderen dat De Gea niet deze zomer bij Manchester United vertrekt", zo zei de manager op zijn beurt.

"Mijn gevoel zegt dat het voor hem heel moeilijk zal zijn om hier te vertrekken. Hij is een zeer eerlijke jongen, een direct iemand. Hij werd lang geleden benaderd, Real Madrid was destijds dicht bij zijn komst. Ik heb groen licht voor eventuele onderhandelingen gegeven. Ik wil een speler niet in de weg staan als deze een vertrekwens heeft. Uiteindelijk voldoet een dergeijke speler niet aan de verwachtingen als ze uit zijn op een transfer en het uiteindelijk niet lukt."

"Dus we openden de mogelijkheid tot onderhandelen en Real Madrid koos ervoor om dit te sluiten. Ik denk niet dat het gevoel van David richting Real heel, heel goed is. Ik zie een zeer gelukkige David, hij is gefocust en werkt harder dan ooit. Dus ik denk dat hij honderd procent bij ons blijft." De Gea, 26 jaar, kwam medio 2011 over van Atlético Madrid.