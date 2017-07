‘Dan zullen voetballers niet meer naar Barcelona willen, maar naar PSG’

Neymar staat volgens verschillende buitenlandse media op het punt te tekenen bij Paris Saint-Germain. Thomas Meunier, rechtsback bij de Franse topclub, zou een overgang van de Braziliaan van Barcelona naar PSG toejuichen. De Belgisch international stelt dat het in de toekomst vaker gaat voorkomen dat spelers bij Europese topclubs kiezen voor een avontuur in Parijs.

"Als de club deze huidige groei vasthoudt, dan zullen spelers niet meer naar Barcelona willen, maar naar PSG", zegt Meunier in gesprek met Goal. "PSG is heel erg ongeduldig en de Champions League is topprioriteit. Het is een ambitieus streven en dit betekent dat de club spelers gaat aantrekken die dit ook ambiëren. Ik zou tienduizend euro kunnen wedden op wie de Franse competitie gaat winnen. Maar ik zou geen enkele euro willen gokken op wie de Champions League gaat winnen."

"Er heerst momenteel bij PSG nog niet de cultuur dat het denkt dat het bij de grootste clubs ter wereld hoort. Dat gevoel is er nog niet bij de spelers, dat moet nog komen. Het is niet iets dat je gelijk hebt, dat je moet verdienen zoals dat is gebeurd bij Real Madrid en Barcelona. Deze mentaliteit is er nog niet bij PSG, omdat er zoveel veranderingen zijn. We moeten stabieler worden. Als we dezelfde kern houden en dezelfde coach (Unai Emery, red.), dan gaat het zeker gebeuren."

"Als de club de laatste vier haalt, dan zou dat goed zijn", stelt Meurier. Ook zegt hij dat de komst van Daniel Alves, een concurrent voor de rechtsbackpositie, nog geen verandering heeft gebracht in de heersende cultuur: "Wat hij gaat brengen is ervaring en een bepaalde mentaliteit. Hij is een krijger en kan agressiviteit brengen. Vorig jaar misten we zo’n schurkje."