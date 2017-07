Van Nistelrooij: ‘Hij is een echte nummer negen, zoals Kane bij Tottenham’

Romelu Lukaku verkaste onlangs van Everton naar Manchester United voor een bedrag van 85 miljoen euro. De Belgisch international kan met zo’n prijskaartje veel druk voelen bij de Europa League-winnaar van vorig seizoen, maar Ruud van Nistelrooij, voormalig topspits van the Red Devils, verwacht dat Lukaku het goed gaat doen op Old Trafford.

"Ik kan herinneren dat ik een wedstrijd tegen Lukaku heb gespeeld", zegt Van Nistelrooij op de clubsite van United. "Ik zat bij Hamburger SV, hij bij Anderlecht, en het was in de Europa League. Ik was zo onder de indruk van zijn fitheid en zijn fysiek, maar ook van zijn balgevoel. Zijn wil om te slagen is ongekend, hij heeft nooit opgegeven en is altijd blijven vechten. Zelfs op jonge leeftijd was ik onder de indruk van hem."

"Hij is ongelooflijk sterk en met zijn snelheid kan hij veel kansen creëren en afmaken. Ik denk dat hij een echte nummer negen is, zoals Harry Kane bij Tottenham: allebei sterke centrale aanvallers die ook als aanspeelpunt kunnen fungeren en mee kunnen voetballen. Romelu is sterk aan de bal, maar ook sterk als hij rushes maakt en wanneer hij probeert zijn kansen af te maken."

"Hij heeft zichzelf bewezen bij Everton", stelt de oud-spits, die 150 doelpunten heeft gemaakt voor United in 291 duels. "Zijn uitdaging nu is om nog een stap te maken en zichzelf te bewijzen bij zijn nieuwe club. Het is anders om te spelen bij United dan bij Everton. Het is ook een mentale stap. De druk is anders, dus als hij daarmee kan omgaan, voorzie ik geen problemen. Ik denk ook dat betere spelers om hem heen hem gaat helpen."

Volgens de oud-international heeft United goed gehandeld door Lukaku te strikken. "De komende zes, zeven, acht jaar zal United hopelijk een goede spits hebben in Romelu Lukaku. José Mourinho zal hem helpen en hem begeleiden. Als hij problemen ondervind, dan heeft José de ervaring om spelers weer op het juiste spoor te krijgen. Ik denk dat de combinatie van die twee een hele goede gaat zijn”, besluit Van Nistelrooij.