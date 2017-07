'Zo'n constructie is leuk in Barcelona, maar Feyenoord is een ander verhaal'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hakt na de oefenwedstrijden tegen SC Freiburg en Real Sociedad de knoop door wie zijn eerste keeper wordt: Brad Jones of Kenneth Vermeer. Een plan om van keeper te wisselen tijdens de verschillende competitities, wordt niet gesteund door oud-doelmannen Henk Timmer, Ed de Goeij en Pim Doesburg.

Vermeer was eerste doelman van Feyenoord, totdat hij in de voorbereiding op het vorige seizoen zwaar geblesseerd raakte. Jones werd gehaald en deed het goed, waardoor de kans bestaat dat Vermeer zijn plek onder de lat definitief kwijt is. Van Bronckhorst zou spelen met de gedachte om de eerste keeper te laten spelen in de Eredivisie en Champions League, om de tweede keeper in actie te laten komen tijdens de KNVB Beker. "Je hebt gewoon een eerste en een tweede keeper. Twee eerste keepers bestaan niet. Als je zo gaat goochelen, durf je in feite niet echt een keuze te maken", zegt Timmer in gesprek met Voetbal International.

"Zo'n constructie is leuk in Barcelona, maar Feyenoord is een ander verhaal", vult Doesburg aan. "Ik ken ze toch, die gasten willen alles spelen." Ook De Goeij is geen voorstander. "Ik was een keeper die altijd wilde spelen. Klinkt leuk dat je altijd nog die andere wedstrijden hebt, als je niet keept in de Eredivisie. Maar doordeweeks moet je wel trainen en bereid je je voor op niks.”