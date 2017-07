‘Ze dachten dat ik een kasplantje zou worden, maar ik herstelde voor 95 procent’

Bij het droevige nieuws over Abdelhak Nouri moest Rob de Wit meteen denken aan zijn eigen carrière. De voormalig linksbuiten was ook een jonge publiekslieveling bij Ajax, toen zijn loopbaan in 1986 abrupt ten einde kwam. Op vakantie in Spanje werd De Wit op 22-jarige leeftijd getroffen door een hersenbloeding. Na een onsuccesvolle behandeling bleek dat hij nooit meer kon voetballen.

"Toen de gevolgen duidelijk werden, moest ik slikken. Dit raakt mij. Ik wens Nouri en zijn familie veel sterkte", vertelt de inmiddels 53-jarige De Wit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het nieuws van Nouri komt hard binnen. Mijn gedachten gingen gelijk terug naar mijn eigen situatie. Mijn familie beleeft alles opnieuw. Ik weet ook hoe moeilijk ze het binnen de club hebben."

Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade. Het is de vraag of hij ooit bijkomt, en in welke staat. De Wit blijft ondanks de asgrauwe perspectief hoop houden. "Ik was ook afgeschreven. Ze dachten dat ik een kasplantje zou worden. Toch herstelde ik voor 95 procent. In deze tijd is de steun van familie en vrienden belangrijk. Het scheelt dat Nouri bij een club als Ajax zit. Zij hebben mij toen ook fantastisch geholpen."