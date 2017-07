Kompany: ‘Belangrijkste is dat hij gelooft dat hij de beste ter wereld is'

Manchester United heeft volgens Kevin De Bruyne en Vincent Kompany een grote slag geslagen met de komst van Romelu Lukaku. Beide spelers van Manchester City zagen Lukaku donderdagnacht scoren tijdens de onderlinge wedstrijd (2-0), maar zijn al veel langer op de hoogte van diens kwaliteiten. "Hij gaat het erg goed doen", voorspelt De Bruyne.

Volgens de middenvelder kent iedereen de kracht van Lukaku en gaat hij doen 'waarvoor hij is gehaald'. "Hij heeft zijn eigen speelstijl en je moet hem niet vergelijken met Lionel Messi. Het is een grote, fysiek sterke speler en hij kan fantastisch zijn", voorspelt De Bruyne in gesprek met de Engelse media. "Er wordt altijd veel gezegd over zulke grote transfers. Hij en andere spelers worden belachelijk gemaakt op sociale media. Dat weet je, maar je kunt het je niet veroorloven om daar iets om te geven. Je moet je werk doen en ik denk dat hij 20 tot 25 doelpunten per seizoen gaat maken voor Manchester United. Dat spreekt dan voor zich."

Sinds 2012 kwam Lukaku tot 88 doelpunten in de Premier League. Alleen Sergio Agüero maakte er meer. Manchester United telde deze maand 85 miljoen euro neer om Lukaku over te nemen van Everton. "Zijn doelpuntenratio is ongelooflijk. Hij is een van 's werelds beste spitsen en hij is pas wat, 24? Op die leeftijd kun je dat al over hem zeggen", vindt De Bruyne. Ploeggenoot Kompany wijst eveneens op de doelgerichtheid van Lukaku, die vorig seizoen 25 doelpunten maakte in 37 competitiewedstrijden voor Everton.

"Wat je zeker krijgt als je Romelu binnenhaalt, is een enorme drive om zich te verbeteren en doelpunten te maken", weet Kompany. "Dat is echt iets unieks. Ik heb het door de jaren heen kunnen volgen omdat hij net als ik afkomstig is van Anderlecht. Ik heb zijn ontwikkeling op de voet gevolgd. Het belangrijkste aan hem is dat hij gelooft dat hij de beste speler ter wereld is. Het doet er niet toe of dat klopt, maar op die manier gaat hij iedere training en wedstrijd in. Als je denkt de beste te zijn, blijf je altijd harder en harder werken en dat doet hij."