Veltman voorspelt hectisch slot transferperiode: ‘Het wordt gekkenhuis’

Joël Veltman verlengde begin deze maand zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2020 en werd vlak daarna door trainer Marcel Keizer benoemd tot aanvoerder van de Amsterdammers. Toch is het niet uitgesloten dat de 25-jarige rechtervleugelverdediger nog deze zomer vertrekt bij Ajax, zo erkent Veltman zelf.

"De kans is kleiner dat je weggaat als je net hebt bijgetekend. Je moet altijd die paar procent dat je toch een transfer kunt maken openhouden", zegt hij in gesprek met Ajax Life. Ajax zag onlangs Kenny Tete al vertrekken naar Olympique Lyon, terwijl ook een overgang Jaïro Riedewald naar Crystal Palace niet ver weg lijkt. Veltman voorspelt een hectisch slot van de transferperiode. "Eind augustus wordt het gekkenhuis op de transfermarkt."

Ofschoon Veltman een vertrek niet uitsluit, zegt hij niet per se weg te willen bij Ajax. "Anders hadden we ook niet over verlengen van het contract gesproken", vervolgt hij. "Ik heb bij Ajax genoeg uitdagingen, helemaal nu ik aanvoerder ben. Daar kan ik naar uitkijken." De back debuteerde in augustus 2012 in het betaalde voetbal namens Ajax en speelde sindsdien 121 wedstrijden in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor acht doelpunten.