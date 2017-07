‘Richarlison is een spits, maar hij kan ook goed vanaf de linkerflank komen’

Ajax heeft volgens diverse nationale en internationale media de intentie om zich binnen afzienbare tijd te gaan versterken Richarlison. De twintigjarige Braziliaan staat in eigen land te boek als een veelzijdige aanvaller, maar volgens Piet de Visser rendeert de belofte van Fluminense het beste als midvoor.

Ofschoon de meesterscout toegeeft Richarlison ‘niet zo goed te kennen', is hij wel bekend met de kwaliteiten van de jeugdinternational. "Hij is meer spits als buitenspeler, maar kan ook goed vanaf de linkerflank komen", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Een beloftevolle jongen, hij speelt niet voor niets al twee jaar in het eerste elftal van Fluminense. Het is een fysiek sterke jongen die een goal kan maken. Hij kwam ook uit voor Brazilië Onder-20, maar dat was niet zo'n sterke lichting vond ik."

Ajax zal naar verluidt twaalf tot vijftien miljoen euro moeten neertellen voor Richarlison. "Vroeger kon je de grootste talenten voor vier of vijf miljoen halen, maar de Braziliaanse clubs zagen die spelers vervolgens na een jaar voor een veelvoud verkocht worden", vervolgt De Visser. "Daarom vragen ze nu veel meer geld in Brazilië. In andere Zuid-Amerikaanse landen is nog wel voor minder geld zaken te doen."