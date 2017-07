Paris Saint-Germain wil miskoop kwijtraken: ‘Hij komt hier niet tot zijn recht’

Het dienstverband van Grzegorz Krychowiak bij Paris Saint-Germain lijkt beperkt te blijven tot één seizoen. Een jaar geleden vertrok de middenvelder in het kielzog van trainer Unai Emery van Sevilla naar Parijs, maar Krychowiak heeft een teleurstellend debuutseizoen achter de rug. Volgens Emery is een scheiding der wegen de beste optie.

De 27-jarige Pool, die volgens L'Équipe in de belangstelling staat van Valencia, kwam na zijn transfer van 30 miljoen euro tot slechts 11 competitieduels. Evenals Hatem Ben Arfa reisde Krychowiak vorig weekend niet mee naar de Verenigde Staten ter voorbereiding op komend seizoen. Het contract van de international loopt nog vier seizoenen door, maar het lijkt uitgesloten dat Krychowiak deze zomer in het Parc des Princes blijft.

"Ik heb met hem gesproken. Hij is een uitstekende voetballer, maar bij PSG moeten sommige aanwinsten in staat zijn om een extra stap te zetten om te wennen aan de ploeg. Het is niet hetzelfde als bij andere clubs", geeft Emery aan. "Het is dus beter voor hem om een team te vinden waarin hij beter tot zijn recht komt." Eerder deze transferperiode vertrokken Youssouf Sabaly, Jean-Kévin Augustin en Salvatore Sirigu al uit Parijs, terwijl Maxwell zijn carrière beëindigde.