Guardiola erkent: ‘Hij maakt een grote kans op een transfer naar AS Roma’

De wegen van Aleksandar Kolarov en Manchester City zullen eerdaags scheiden. De linkerverdediger deed donderdagavond lokale tijd in Houston al niet meer mee in de eerste vriendschappelijke wedstrijd van het seizoen. Het team van Josep Guardiola dolf het onderspit tegen stadsgenoot Manchester United: 2-0.

"Ik houd er niet van om met spelers te werken die niet willen blijven. Hij maakt een grote kans op een transfer naar AS Roma", zo lichtte Guardiola na afloop toe. "Hij heeft gezegd dat hij wil vertrekken. Ik wens hem het allerbeste toe." Kolarov, 31 jaar, speelt als sinds 2010 in het tenue van Manchester City. De ervaren Serviër was goed voor 243 officiële optredens en scoorde 21 maal.

Manchester City nam eerder al afscheid van backs als Pablo Zabaleta, Gaël Clichy en Bacary Sagna, die allen transfervrij uit het Etihad Stadium vertrokken. Guardiola zag zijn selectie op de backposities versterkt worden met Kyle Walker en hoopt binnen afzienbare tijd ook Danilo van Real Madrid te verwelkomen. Ook Benjamin Mendy van AS Monaco wordt begeerd. Daniel Alves koos uiteindelijk voor Paris Saint-Germain.