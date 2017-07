‘Nee, ik ben niet door Wesley Sneijder gebeld’

Erik ten Hag wil weinig kwijt over de geruchten dat FC Utrecht in onderhandeling zou zijn met Wesley Sneijder. De middenvelder zit sinds deze week zonder club, na zijn verrassende contractontbinding bij Galatasaray. De geboren Utrechtenaar werd voor zijn gedwongen vertrek uit Istanbul al met allerlei clubs in verband gebracht, maar destijds gaf hij aan per se zijn doorlopende contract uit te willen dienen. Nu kan hij staan en gaan waar hij wil.

Ten Hag kreeg de vraag van de NOS of hij door Sneijder was gebeld. "Nee", antwoordde de oefenmeester. "Als we nieuws hebben, dan melden we dat. Ik kan eromheen draaien, maar zo werken we altijd bij FC Utrecht. Als we informatie hebben over het vertrek of de komst van een speler, dan melden we dat keurig. Als dat niet gebeurt, nou, dan blijft het stil."

Ten Hag kon niets met de suggestie dat de komst van Sneijder naar De Galgenwaard een sensatie zou zijn. "Ik doe het met deze selectie. We blijven superalert op de transfermarkt. Onze spelers zijn in trek en zo kijken wij ook rond. Mochten er zich mogelijkheden voordoen en het valt binnen het budget van FC Utrecht en dan zullen we daar zeker op inhaken. Maar vooralsnog zeg ik nu: niet aan de orde."

Sneijder, 33 jaar, speelde sinds januari 2013 voor Galatasaray, dat hem destijds voor 7,5 miljoen euro overnam van Internazionale. Sneijder was in 173 wedstrijden goed voor 45 doelpunten en 44 assists. Sneijder werd twee keer kampioen van Turkije en won drie keer de Turkse beker.