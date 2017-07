‘Iedereen doet net alsof die spelers een paar koekenbakkers zijn’

FC Utrecht plaatste zich donderdagavond ten koste van Valletta FC voor de derde voorronde van de Europa League. Een week na het doelpuntloze gelijkspel op Malta zegevierde het team van Erik ten Hag met 3-1. "Iedereen doet net alsof de spelers van Valletta een paar koekenbakkers zijn, maar het zijn ook gewoon profs die je niet zomaar aan de kant zet", zo benadrukte Willem Janssen in gesprek met NUsport.

Janssen nam de 2-0 voor zijn rekening en zag hoe zowel Sean Klaiber als Zakaria Labyad op schitterende wijze voor de 1-0 en 3-0 zorgden. FC Utrecht kon pas in het laatste kwartier afstand nemen. "Bij rust hadden we al met 3-0 voor moeten staan en de 2-0 liet veel te lang op zich wachten", constateerde Janssen. "Dat is toch de scherpte die ontbreekt aan het begin van een seizoen.

"We hebben veel nieuwe jongens erbij in de aanval die een tijd niet gespeeld hebben en heel snel op topniveau moeten zijn. Dat kan nog niet zo snel, al heb ik dat topniveau wel bij vlagen gezien." Lech Poznan uit Polen is de volgende tegenstander en het thuisduel wordt dan niet in Waalwijk maar in de vertrouwde Galgenwaard gespeeld. "We kijken ernaar uit om na een paar jaar weer Europees voetbal te spelen in de Galgenwaard."