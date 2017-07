‘Koeman dwarsboomt Arsenal en United en haalt Feyenoord-talent’

Niet Arsenal of Manchester United, maar Everton gaat Joshua Zirkzee binnenhalen. Volgens de Daily Mail azen de Engelse topclubs al weken op het zestienjarige talent van Feyenoord, maar lijkt nu de club van Ronald Koeman aan de haal te gaan met de jeugdinternational.

Ajax Showtime meldde eerder dat de jongeling op weg was naar Ajax, terwijl Feyenoord-fansite FR12 stelde dat Arsenal de voornaamste kandidaat was om de spits in te lijven. Donderdag meldt de Daily Mail echter dat the Toffees overtuigd zijn dat Zirkzee naar Liverpool verhuist. Club en speler zouden al met elkaar in gesprek zijn. Feyenoord zou hem graag een profcontract aanbieden, maar de jeugdspeler zou aansturen op een vertrek bij de landskampioen.

Zirkzee maakte in 2016 de overstap van ADO Den Haag naar Feyenoord. De jeugdinternational van Oranje Onder-16 was sindsdien goed voor 33 doelpunten in 27 wedstrijden voor diverse elftallen in de jeugdopleiding. Hij trok daarmee de belangstelling van PSV en Ajax. De Amsterdamse aartsrivaal van Feyenoord leek het meest concreet, maar Ajax en het management van Zirkzee bereikten geen akkoord. Ruim een week geleden ketste de transfer af.

Naast Zirkzee zal Everton naar verluidt ook Lewis Gibson binnenkort gaan verwelkomen. De zestienjarige jeugdspeler van Newcastle United wordt gezien als één van de grootste talenten van Engeland, maar volgens Sportsmail gaat de centrale verdediger zijn voetballoopbaan voortzetten bij Everton. Het vertrek van Gibson zou voor the Magpies een flinke tegenvaller betekenen, aangezien de club veel potentie in hem ziet.