‘’Chicharito‘ keert terug naar Engeland na deal van achttien miljoen’

Javier Hernández, bekend als Chicharito, staat op het punt terug te keren naar de Premier League. De 29-jarige spits van Bayer Leverkusen is volgens het Duitse Kicker op weg naar West Ham United, dat een bedrag tussen de zestien en achttien miljoen euro voor hem betaalt.

Chicharito werd in 2015 voor zo'n twaalf miljoen euro door United verkocht aan Bayer Leverkusen, nadat hij niet meer voorkwam in de plannen van Louis van Gaal, toen net aangesteld als manager van the Red Devils. Na zijn komst naar Old Trafford wenste de coach vrijwel onmiddellijk geen gebruik meer te maken van de goaltjesdief.

De Mexicaans international werd in het seizoen 2014/15 verhuurd aan Real Madrid en verkaste een jaar later naar Bayer Leverkusen. Daar kende hij met 17 doelpunten in 28 competitiewedstrijden een indrukwekkend debuutjaar, maar de afgelopen voetbaljaargang bleef de teller in 26 duels in de Bundesliga steken op elf treffers. Desondanks is West Ham overtuigd van zijn kwaliteiten en ziet het in hem de gewenste aanvallende versterking.