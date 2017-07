Transfervrije Maduro wordt ploeggenoot Velthuizen op Cyprus

Hedwiges Maduro zet zijn loopbaan voort op Cyprus. AC Omonia, twintigvoudig kampioen van de Cypriotische competitie, maakt woensdagmiddag via de officiële kanalen bekend een principeakkoord te hebben bereikt met de 32-jarige verdediger annex middenvelder. Bij Omonia wordt Maduro ploeggenoot van Piet Velthuizen.

Maduro zat na zijn vertrek bij FC Groningen deze zomer zonder club en was zodoende transfervrij in te lijven door de Cypriotische club. De voormalig Oranje-international had onlangs nog de hoop uitgesproken aan de slag te gaan in de Verenigde Staten of Australië, maar de keuze is nu dus toch gevallen op een avontuur bij Omonia, dat afgelopen seizoen na play-offs op een vijfde plaats eindigde in de hoogste Cypriotische afdeling en daardoor Europees voetbal misliep.

Maduro begon zijn carrière bij Ajax en speelde daarna voor Valencia, Sevilla en PAOK Saloniki, alvorens hij in de zomer van 2015 bij Groningen terugkeerde in de Eredivisie. Hij was in zijn debuutjaar bij Groningen nog wel verzekerd van een basisplaats, maar belandde in zijn tweede seizoen op een zijspoor. Maduro kwam in totaal achttien keer uit voor het Nederlands elftal en speelde in september 2011 zijn laatste interland.