Chelsea beloont Antonio Conte met verbeterd tweejarig contract

Antonio Conte heeft een nieuw contract getekend bij Chelsea. De Italiaanse trainer heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe tweejarige verbintenis bij the Blues. Dat heeft de kampioen van Engeland dinsdagavond via de officiële kanalen bekendgemaakt. Conte heeft niet verlengd, want hij tekende vorig jaar al een driejarig contract op Stamford Bridge.

Met het nieuwe contract maken beide partijen een einde aan de geruchten over een eventueel vertrek van de manager. De afgelopen periode doken in de Engelse media geruchten op dat Conte ontevreden zou zijn over het transferbeleid van de club. De trainer zou balen van de manier waarop Chelsea zich deze zomer inzet op de transfermarkt. Conte had Chelsea graag versterkt met Romelu Lukaku, maar de Belg tekende bij Manchester United. Wel werden Antonio Rüdiger (AS Roma) en Tiemoué Bakayoko (AS Monaco) naar Londen gehaald.

“Ik ben heel blij dat ik een nieuw contract bij Chelsea heb getekend”, laat de coach weten op de clubwebsite. “We hebben in ons eerste jaar extreem hard gewerkt om iets geweldigs te bewerkstelligen, waar ik heel trots op ben. Nu moeten we nog harder werken om aan te top te blijven. De Chelsea-fans hebben me zo ontzettend goed gesteund sinds ik hier een jaar geleden arriveerde en het is belangrijk dat we samen op deze manier verder gaan.”