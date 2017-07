Ex-Ajacied bezorgt PSV oefennederlaag in aanloop naar eerste test

PSV is aanloop naar zijn eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League van volgende week tegen een oefennederlaag aangelopen. Het elftal van Phillip Cocu, waar veel vaste basisspelers nog ontbraken, verloor dinsdagavond zijn laatste vriendschappelijke wedstrijd tijdens zijn trainingskamp in Zwitserland van Grasshoppers Zürich: 3-1. PSV keert woensdag terug naar Eindhoven.

Grasshoppers eindigde het afgelopen seizoen op een vijfde plaats in de Zwitserse competitie en nam na ruim een half uur spelen de leiding via ex-Ajacied Lucas Andersen. PSV kwam kort na de onderbreking nog wel langszij via Gastón Pereiro, maar door doelpunten van opnieuw Andersen en Ridge Munsy trokken de Eindhovenaren uiteindelijk toch aan het kortste eind.

Marco van Ginkel maakte bij een jeugdig PSV zijn eerste speelminuten in de voorbereiding, nadat de middenvelder onlangs opnieuw op huurbasis door Chelsea werd gestald bij de Eredivisionist. Volgende week donderdag staat de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma voor de ploeg van Cocu; PSV neemt dan op tegen de winnaar van de wedstrijd NK Osijek - FC Luzern.