Nice versterkt zich weeks voor treffen met Ajax met ervaren international

OGC Nice heeft zich versterk met Christophe Jallet. De 33-jarige rechtsback komt transfervrij over van Olympique Lyon. De Franse verdediger wordt een week voor het treffen met Ajax in de derde voorronde van de Champions League aangetrokken. Vorig seizoen stond hij met Lyon nog in de halve finale van de Europa League tegenover de Amsterdammers.

Jallet is na Adrien Tamèze, Pierre Lees Melou en Jean-Victor Makengo de vierde zomeraanwinst voor het elftal van Lucien Favre. Eerder wisten les Aiglons ook sterspeler Mario Balotelli al langer aan zich te binden. Het contract van de Italiaanse spits liep per 1 juli af in de Allianz Riviera, maar Nice wist Balotelli toch te verleiden tot het tekenen van een nieuwe, éénjarige verbintenis.

Voor Jallet betekent Nice zijn vijfde werkgever in zijn loopbaan. De veertienvoudig international debuteerde op het tweede niveau namens Chamois Niortais en kwam daarna via Lorient in de zomer van 2009 terecht bij Paris Saint-Germain. Met die club wist Jallet onder meer tweemaal beslag te leggen op de Franse landstitel. De laatste drie jaar verdedigde hij de clubkleuren van Olympique Lyon.