‘Borussia Dortmund zet streep door transfer Aubameyang’

Pierre-Emerick Aubameyang blijft bij Borussia Dortmund. Onder meer Kicker en WAZ melden dat de club van trainer Peter Bosz een streep door een eventuele transfer heeft gezet en dat de 28-jarige aanvaller het dus in ieder geval tot januari moet zien uit te zingen in het Signal Iduna Park.

Alleen een Fabel-Summe van over de honderd miljoen euro kan de directie nog op andere gedachten brengen, zo melden de Duitse media. Clubs als Tianjin Quanjian, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain en AC Milan, de sparringpartner van dinsdagmiddag, toonden naar verluidt interesse, maar dienen hun aandacht nu dus te verleggen. De markt in China is overigens al gesloten.

Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke liet zondag nog aan die Welt weten dat Dortmund nog maar een paar dagen wilde wachten op eventuele biedingen voor de 48-voudig international van Gabon: “We hebben geen biedingen binnen gekregen. We zullen er nog een paar dagen op wachten, maar niet veel langer. Ik zou zelf graag zien dat hij blijft. Maar er is een aantal clubs op deze aardbol waar hij natuurlijk meer geld kan verdienen.”

Aubameyang speelt sinds de zomer van 2013 voor Dortmund en maakte tot dusverre 120 doelpunten in 189 officiële wedstrijden voor de club, waarmee hij drie prijzen won: de DFB-Pokal en tweemaal de nationale Supercup. De pijlsnelle aanvaller voegde zich in januari 2007 bij de jeugdopleiding van AC Milan en werd tot 2011 vier keer verhuurd, waaronder aan Saint-Étienne; een debuut voor het eerste van i Rossoneri maakte hij nooit. Daarna werd hij definitief gecontracteerd door de Franse club en speelde daar anderhalf jaar, voordat hij in 2013 door de Duitsers voor dertien miljoen euro werd weggekocht.