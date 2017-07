Groningen neemt biedingen niet serieus: ‘We hebben het over onze topscorer’

FC Groningen ziet geen noodzaak om Mimoun Mahi te verkopen. Slavia Praag meldde zich deze zomer tevergeefs met twee miljoen euro voor de clubtopscorer van vorig seizoen. Algemeen directeur Hans Nijland bevestigt dat er interesse is in Mahi. "Er zijn wel wat biedingen geweest, maar niet van die mate dat wij ze serieus kunnen en willen nemen."

Afgelopen winter klopte Fulham op de slotdag van de transfermarkt aan met een slordige 3,3 miljoen euro. "Hij wilde verschrikkelijk graag, maar we konden hem gelukkig duidelijk maken dat we hem op dat moment niet konden laten gaan", vertelt Nijland aan Voetbal International. Mahi bleef belangrijk voor Groningen en kwam vorig seizoen tot zeventien treffers en vier assists.

"Mimoun hoeft wat ons betreft ook niet weg. We hebben het wel over onze topscorer. Bovendien ligt hij nog twee jaar vast. We hoeven nu dus ook niet te verkopen", benadrukt Nijland, die met Lars Veldwijk al wel een nieuwe aanvalsleider zag komen. Daartegenover stond het vertrek van voorhoedespelers Bryan Linssen en Alexander Sörloth.

Dinsdag vertelde Mahi in het Dagblad van het Noorden nog open te staan voor een transfer. "Kijk, als er een supermooie club voorbij komt die een goed bod op tafel legt, hoop ik dat FC Groningen meewerkt. Daar ga ik wel van uit. In de winter heeft directeur Hans Nijland me niet laten gaan, omdat er geen vervanger meer gehaald kon worden en het vertrek van nóg een speler niet fair zou zijn geweest richting supporters. Dat begreep ik", zei Mahi, wiens contract nog twee jaar doorloopt.