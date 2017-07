‘Ajax en Feyenoord gaan strijd aan om supertalent Juventus’

Moise Kean werd in de afgelopen maanden al in verband gebracht met een verhuurperiode bij ADO Den Haag en PEC Zwolle en dat lijken niet de enige twee Nederlandse clubs te zijn met interesse in het Italiaanse supertalent. Sky Italia weet te melden dat Ajax en Feyenoord ook in de race zijn om de handtekening van de zeventienjarige aanvaller van Juventus.

La Vecchia Signora zou Kean, die onlangs zijn eerste profcontract tekende, graag op huurbasis ervaring op willen laten doen. De aanvaller is voor Ajax geen onbekende: het Onder-19 elftal van de Amsterdammers trof Kean al een keer in het shirt van Juventus in de UEFA Youth League. De jongeling, die naast de spitspositie ook op de flanken uit de voeten kan, wordt in Turijn gezien als een van de grootste talenten voor de toekomst en zou in zowel Amsterdam als Rotterdam een welkome extra optie kunnen bieden.

Ajax zag Betrand Traoré onlangs vertrekken, terwijl Feyenoord Steven Berghuis nog altijd niet definitief binnen heeft. Beide clubs worden al langer in verband gebracht met andere aanvallers. De regerend landskampioen versterkte zich weliswaar al met Jean-Paul Boëtius, maar zag naast Berghuis ook Eljero Elia vertrekken. Ajax heeft naar verluidt al een bod uitgebracht op Munir El Haddadi van Barcelona en ook namen als die van Cristian Pavón zingen rond.