Van Ginkel deed water bij de wijn: ‘Wil een heel jaar belangrijk zijn’

Marco van Ginkel had in de afgelopen weken niet te klagen over belangstelling, maar nadat PSV duidelijk maakte graag opnieuw over hem te willen beschikken was het een makkelijke keuze voor de middenvelder. Interesse uit Spanje, Duitsland, Turkije en andere clubs uit Engeland ten spijt koos Van Ginkel, die meteen zijn contract bij Chelsea met een seizoen verlengde, er voor om weer op huurbasis naar Eindhoven te vertrekken.

Hij deed volgens De Telegraaf zelf ook water bij de wijn om de deal rond te krijgen: “Omdat ik nu een heel jaar belangrijk wil zijn, in plaats van zes maanden. Ik ben eerder ook al twee keer verhuurd aan AC Milan en Stoke City, maar ik weet wat PSV mij te bieden heeft en wat ik hen kan bieden”, legt hij uit.

Van Ginkel ‘keek de andere opties maar een beetje weg’ omdat hij per se terug wilde keren bij PSV, waar hij nu een van de leidende spelers lijkt te gaan worden. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen deed ook nog een poging om de middenvelder definitief over te nemen, maar het werd al snel duidelijk dat dit geen haalbare kaart was.

De ex-Vitessenaar hoopt PSV nu te kunnen behoeden voor een vergelijkbare eerste seizoenshelft als vorig jaar, toen de achterstand op Ajax en de latere kampioen Feyenoord al behoorlijk opgelopen was. Volgens Van Ginkel moet de club volgend seizoen weer vol voor de titel gaan en ook zorgen dat er Europees wat gepresteerd wordt: “Daar werken we nu naar toe. Het is voor mezelf fijn dat ik er nu een heel seizoen bij ben. Daar kijk ik enorm naar uit.”