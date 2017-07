‘Feyenoord laat Haps en St. Juste dinsdag keuring ondergaan’

Feyenoord lijkt de gewenste defensieve versterkingen binnen te hebben. Voetbal International en De Telegraaf melden maandagavond laat namelijk dat de Rotterdammers rond zijn met sc Heerenveen en AZ over de komst van Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps. Het duo wordt naar verluidt dinsdag al gekeurd.

De Rotterdammers lijken vaart achter de komst van het tweetal te hebben gezet zodat zij meteen mee kunnen naar het trainingskamp dat de club aankomende week belegt in Oostenrijk. St. Juste wordt volgend seizoen de stand-in van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden die in het kampioensjaar het centrale duo achterin vormden. De 21-jarige jeugdinternational lijkt op termijn de opvolger van laatstgenoemde te gaan worden.

Martin van Geel zag Terence Kongolo onlangs voor miljoenen naar AS Monaco vertrekken en heeft met Haps meteen een vervanger weten te strikken. Naast Feyenoord werd de back van AZ ook in verband gebracht met PSV, dat op zoek is naar een opvolger van Jetro Willems. De regerend landskampioen lijkt echter aan het langste eind te trekken.

Feyenoord betaalt 6 miljoen euro voor Haps, terwijl St. Juste Heerenveen ruim 4,5 miljoen euro oplevert. Beide verkopende clubs accepteren wel dat de Rotterdammers het bedrag niet in één keer overmaken: Feyenoord smeert de transfersom over een langere tijd uit. De twee verdedigers zijn na Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius miljoenenaanwinst nummer drie en vier. Kevin Diks werd eerder al op huurbasis overgenomen van Fiorentina.