‘Neymar neemt weer contact op met PSG en wil strijd aanbinden met Messi’

Neymar heeft contact opgenomen met Paris Saint-Germain. Zijn vader reist deze week naar Parijs voor een persoonlijk gesprek met Nasser Al-Khelaïfi, verzekert de Spaanse krant AS maandagmiddag. De voorzitter van PSG heeft in het verleden minstens driemaal geprobeerd om Neymar naar Frankrijk te halen en krijgt mogelijk een nieuwe kans, want de Braziliaan zou zijn naasten al hebben verteld dat hij naar de kapitaalkrachtige club wil.

De 'obsessie' van Barcelona om Marco Verratti over te nemen van PSG, kan bijdragen aan een eventuele transfer van Neymar. Beide clubs staan met elkaar in contact, al heeft Neymar wel een transferclausule die onlangs is opgelopen tot 222 miljoen euro. Technisch directeur Robert Fernández denkt dat geen enkele club van plan is om te voldoen aan die clausule. "Ons doel is niet om goede spelers kwijt te raken om ruimte te maken voor Verratti. Integendeel: we willen het team sterker maken."

Toch zou Neymar steeds meer twijfelen of hij zich in Barcelona het best kan ontwikkelen. Het contact tussen PSG en Neymar is volgens AS nooit afgebroken. Een van de redenen dat hij opnieuw contact zoekt met de club, is omdat hij de leider wil worden van een imposant project. Hij wil niet langer in de schaduw staan van Lionel Messi en vindt dat hij al genoeg heeft geleerd van zijn Argentijnse ploeggenoot. Het is tijd om de strijd aan te binden met Messi om de titel van beste speler ter wereld en dat is moeilijk als ze hetzelfde shirt dragen, zou Neymar vinden.

Ook de mensen in de omgeving van Neymar zouden hem er continu op wijzen dat hij in Camp Nou geen voortrekkersrol kan nemen. Zijn sponsors zien graag dat hij de onbetwiste ster van een project wordt, zoals Neymar dat is bij het Braziliaans elftal. Een week geleden was de 25-jarige ster al ietwat cryptisch over zijn toekomst, toen hij vertelde dat alles kan gebeuren. "Wie weet hoe morgen eruitziet", gaf Neymar aan. Zijn contract in Camp Nou loopt nog vier seizoenen door.

Sinds zijn komst in 2014 was Neymar goed voor 123 wedstrijden in LaLiga en 68 doelpunten. Neymar werd tweemaal kampioen van Spanje, won drie keer de Copa del Rey, eenmaal de Supercopa en ook de Champions League en het WK voor clubteams voegde hij eenmaal toe aan zijn palmares. De afgelopen jaren was hij een belangrijk onderdeel van de gevreesde voorhoede met Messi en Luis Suárez.