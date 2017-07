‘Ik heb Spanje en Engeland genegeerd en had al vrij snel voor PSV gekozen’

Bij PSV is door het vertrek van Andrés Guardado naar Real Betis een vacature voor een vice-aanvoerder ontstaan. Marco van Ginkel, Jeroen Zoet en Davy Pröpper lijken de meest aangewezen spelers om deze taak te gaan vervullen. Van Ginkel stond maandag voor het eerst sinds mei weer op het veld bij de club van trainer Phillip Cocu en loopt niet weg voor een meer leidende rol bij de Eindhovenaren.

"Maar het is uiteraard aan de trainer", geeft Van Ginkel aan in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De 24-jarige middenvelder had afgelopen zomer meerdere keuzes en kon onder meer naar Spanje en Engeland. "Ik heb dat allemaal maar een beetje genegeerd en had al vrij snel de keuze gemaakt voor PSV. In eerste instantie was het de bedoeling dat PSV me zou kopen, maar al vrij snel werd duidelijk dat dat er niet in zat.”

“Het was dus nog wel even spannend”, vervolgt Van Ginkel. “Je hebt in dit soort situaties nu eenmaal met meerdere partijen te maken en daardoor duurde het allemaal even. Gelukkig ben ik er nu." Van Ginkel is blij dat hij nu in juli aansluit in plaats van januari, zoals de afgelopen twee seizoenen. "Vorig jaar was er in de competitie al een groot gat ontstaan in de eerste seizoenshelft. We hebben het geprobeerd, maar het gat niet meer kunnen dichten vanaf januari."

Uitgerekend in de belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord eind februari viel Van Ginkel uit na een tackle van Steven Berghuis. "Maar ook die wedstrijd hadden we nog kunnen winnen. Dat is allemaal geweest. Ik ben fit en kan meteen beginnen." PSV huurde Van Ginkel de afgelopen twee seizoenen al voor enige tijd. Voorwaarde van de nieuwe huurovereenkomst is dat de middenvelder zijn contract bij Chelsea wel heeft moeten verlengen tot medio 2020.