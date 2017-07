Borussia Dortmund stelt ultimatum: ‘We wachten nog een paar dagen’

Borussia Dortmund is niet van plan om de gehele transferzomer in onzekerheid te blijven over de toekomst van Pierre-Emerick Aubameyang. Geïnteresseerde clubs hebben nog maar een paar dagen om zich te melden, waarschuwt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke. Voorlopig heeft Borussia nog geen concreet bod.

Aubameyang wordt in verband gebracht met Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City en AC Milan. Borussia zou zelfs al bezig zijn met de zoektocht naar een opvolger en schijnt interesse te hebben in Olivier Giroud. Toch benadrukt Watzke dat er nog geen sprake is van een vertrek van Aubameyang. "We hebben geen biedingen binnen gekregen. We zullen er nog een paar dagen op wachten, maar niet veel langer", vertelt hij in die Welt.

"Ik zou zelf graag zien dat hij blijft. Maar er is een aantal clubs op deze aardbol waar hij natuurlijk meer geld kan verdienen", beseft de beleidsbepaler. Vrijdag sprak trainer Peter Bosz ook de wens uit dat de Gabonees in Dortmund blijft, maar hij voegde eraan toe dat het snel kan gaan in de voetballerij. "Vorig jaar zei Ajax dat Arek Milik zou blijven, het volgende moment was hij weg", haalde Bosz als voorbeeld aan.

Naar verluidt moet Aubameyang zo'n tachtig miljoen euro kosten. De 28-jarige spits kan de bestbetaalde speler van de Serie A worden in dienst van Milan en hij bood de supporters van i Rossoneri zondag nog hoop, door een tweet te 'liken' waarin een fan pleitte voor een terugkeer van Aubameyang. De pijlsnelle aanvaller voegde zich in januari 2007 bij de jeugdopleiding van Milan en werd tot 2011 vier keer verhuurd; een debuut voor het eerste maakte hij nooit.