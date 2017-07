‘We houden er rekening mee en verzamelen continu opties voor Siem’

Siem de Jong hoopt op een nieuwe kans bij Newcastle United onder Rafael Benítez. De middenvelder speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV en traint inmiddels weer mee bij the Magpies. Toch is het de vraag of De Jong voorkomt in de plannen van Benítez, die bezig is om een selectie te formeren voor de rentree van Newcastle in de Premier League.

Zaakwaarnemer Louis Laros vertelt aan Voetbal International niet te weten wat Benítez van plan is met zijn cliënt. De voorbereiding is net begonnen en dan is het toch altijd nieuwe ronde, nieuwe kansen. Siem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het zijn intentie is om alsnog te slagen bij Newcastle", legt Laros uit. Sinds zijn komst in 2014 kwam De Jong mede door blessureleed tot slechts 22 duels in de Premier League.

De belangenbehartiger denkt dat Newcastle nog een aantal nieuwe spelers gaat halen, waardoor de kansen voor De Jong zouden kunnen afnemen. Met dat scenario houdt hij rekening en daarom 'verzamelt' de belangenbehartiger continu de opties voor de aanvallende middenvelder. "Die opties zijn er nu al, er wordt regelmatig geïnformeerd naar Siem. Maar een eventuele transfer is ook niet makkelijk. Je hebt met zijn salaris te maken, de vraagprijs en het perspectief bij een andere club."