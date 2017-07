Bij Ajax geflopte ‘mini-Modric’ verdient transfer naar LaLiga

Stanislav Lobotka slaagde er in het seizoen 2013/14 niet in om indruk te maken bij Jong Ajax toen de Amsterdammers hem huurden van het Slowaakse AS Trencín, maar de middenvelder lijkt in de afgelopen seizoenen toch een goede ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Celta de Vigo heeft zaterdagavond namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt dat het de Slowaak overneemt van het Deense FC Nordsjaelland.

Hoeveel de Spanjaarden precies neerleggen voor Lobotka, die door AS vanwege zijn speelstijl al tot een ‘mini-Luka Modric’ is gebombardeerd, is niet bekend gemaakt, al ligt de transfersom naar verluidt zo rond de twee miljoen euro. Lobotka was in de afgelopen twee seizoenen goed voor ruim zestig wedstrijden voor Nordsjaelland, waarin hij niet wist te scoren, maar wel negen assists gaf.

Afgelopen zomer maakte Lobotka ook indruk op het EK Onder-21, waar hij met Slowakije een uitstekend toernooi speelde. Deze prestatie heeft de 22-jarige controleur nu een overstap naar Vigo opgeleverd. Lobotka heeft zijn krabbel onder een contract dat loopt tot medio 2022 gezet.