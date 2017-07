El Ahmadi sliep slecht na drama voor Nouri: ‘Heel Nederland is gek op hem’

Ook bij Feyenoord stond men zaterdag stil bij het treurige nieuws over Abdelhak Nouri. Zo kwamen de spelers van de landskampioen het veld voorafgaand aan het oefenduel met SDC Putten op in een shirt met foto en nummer 34 als eerbetoon voor de Ajax-middenvelder. Nouri stortte vorige week in de wedstrijd tegen Werder Bremen ineen en liep als gevolg daarvan ernstige en blijvende hersenschade op.

Karim El Ahmadi gaf na afloop aan de laatste dagen slecht te hebben geslapen. "Je blijft het je maar inbeelden", zei de middenvelder tegen FOX Sports. "Ik heb nog tegen die jongen gespeeld. Het is een klap voor iedereen. Voor mij, voor elke voetballer, voor de familie. Het belangrijkste is dat we de familie steunen. Heel Nederland is gek op die jongen. Ikzelf ook; ik genoot van die jongen als voetballer, maar ook als mens. De afgelopen dagen waren voor iedereen emotioneel. Als je de beelden ziet, daar krijg je tranen van in de ogen.”

Feyenoord won het duel met de amateurs uiteindelijk met 1-10. "Het is een goede wedstrijd om mee te starten, wat voor mij het geval was. Het zag er goed uit, iedereen gaf honderd procent. Zulke wedstrijden zijn lekker om conditie terug te krijgen", aldus El Ahmadi, die de aanvoerdersband droeg. Vorig jaar was hij nog vice-aanvoerder, achter de inmiddels gestopte Dirk Kuyt. "Het is dus wel logisch dat ik nu de eerste aanvoerder ben. Het is alleen nog niet officieel tegen me gezegd, maar ik zie het wel."