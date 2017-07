Galatasaray moet flink aan de bak na blamage in Zweden

Galatasaray heeft zichzelf een slechte dienst bewezen. Cim Bom verloor donderdagavond in de tweede kwalificatieronde van de Europa League met 2-0 op bezoek bij het Zweedse Östersunds FK. Wesley Sneijder en Nigel de Jong waren door trainer Igor Tudor buiten de wedstrijdselectie gehouden.

De Kroatische oefenmeester had wel een basisplaats ingeruimd voor Garry Rodrigues, terwijl Ryan Donk op de bank mocht plaatsnemen. De verdediger zag vanaf de zijlijn dat de twee teams in de eerste helft aan elkaar gewaagd waren. Beide partijen kregen enkele mogelijkheden, maar Aly Keita en Fernando Muslera hielden hun doel schoon. Met name een hard schot van Ken Sema vlak voor rust deed het thuispubliek opleven, maar de Uruguayaanse doelman was bij de les.

In de tweede helft werden de Zweden sterker en dat resulteerde in de 68ste minuut in een voorsprong. Een mooie uitgespeelde aanval werd vakkundig afgemaakt door Saman Ghodos. Na de openingsgoal zette de Turkse topclub aan, met ruim een kwartier voor tijd de grootste kans voor Eren Derdiyok. Keita maakte echter zijn doel klein, waarna de aanvaller tegen de sluitpost aanschoot. Jamie Hopcutt maakte in blessuretijd zelfs nog de 2-0 voor Östersunds, waardoor Galatasaray volgende week een erbarmelijke uitgangspositie heeft.