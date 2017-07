Robben blesseert zich op vakantie en moet oefentrip laten schieten

Bayern München vertrekt maandag voor een oefentrip naar China en Singapore, maar Arjen Robben zal niet van de partij zijn in het Verre Oosten. De Oranje-international raakte tijdens het spelen van een potje tennis op vakantie geblesseerd aan zijn rechterkuit en blijft in Beieren om te revalideren, zo laat der Rekordmeister woensdag weten.

Hoe lang Robben precies uit de roulatie is, is nog niet duidelijk. Bayern meldt dat Robben een speciaal programma af zal gaan werken met het doel om hem zo snel mogelijk weer fit te krijgen. De Duitse landskampioen opent het seizoen op 5 augustus met de wedstrijd om de DFL-Supercup tegen bekerwinnaar Borussia Dortmund.

Robben kampte in het verleden regelmatig met blessures, al kende hij vorig seizoen met 37 officiële duels een relatief blessurevrij jaar. In het seizoen ervoor moest hij lang verstek laten gaan: door langdurig blessureleed kwam hij slechts 22 keer in actie. De vleugelspeler verlengde begin dit jaar nog zijn contract tot medio volgend jaar.