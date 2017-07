Riedewald krijgt gewenste transfer en trekt naar Crystal Palace

Jaïro Riedewald verruilt Ajax voor Crystal Palace, zo melden de Engelsen via de officiële kanalen. De verdediger tekent in Londen een contract voor drie jaar en gaat daar opnieuw samenwerken met Frank de Boer, onder wie hij debuteerde in het eerste elftal van Ajax. Naar verluidt houden de Amsterdammers een bedrag van negen miljoen euro over aan de verkoop.

Crystal Palace was niet de enige club die geïnteresseerd was in Riedewald, want ook Everton en Newcastle United hadden de pijlen gericht op de verdediger annex middenvelder. Uiteindelijk is zijn keuze dus gevallen op the Eagles, waar De Boer sinds deze zomer de scepter zwaait. Overigens krijgt Riedewald bij Crystal Palace mogelijk nog gezelschap van een voormalig ploeggenoot, want ook Jasper Cillessen zou op het verlanglijstje van De Boer staan.

Riedewald had bij Ajax nog een contract tot 2020, maar had zijn zinnen gezet op een transfer. Onder Peter Bosz had de verdediger annex middenvelder afgelopen seizoen een reserverol. In de winterstop had Riedewald al aan de slag kunnen gaan in de Premier League toen Tottenham Hotspur interesse toonde. Hij besloot op dat moment echter nog voor zijn kans te vechten bij Ajax, maar nu heeft hij dus alsnog voor een vertrek gekozen.

Onder De Boer debuteerde Riedewald in december 2013 in het eerste elftal van Ajax in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. De toen zeventienjarige Riedewald scoorde in Limburg twee keer bij zijn debuut. Afgelopen seizoen verdween hij echter uit de basiself, waardoor hij nu wilde vertrekken uit Amsterdam. Riedewald kwam onder Bosz tot 28 wedstrijden in alle competities.