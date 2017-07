‘Ik hoorde dat ‘Feyenoord-fans’ mij dood wensten op internet’

Feyenoord en Ajax waren in de laatste speelronden van het afgelopen seizoen in een spannende titelstrijd verwikkeld en toen PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen na een gelijkspel tegen de latere kampioen, wegens zijn vriendschap met Diederik Boer, zijn voorkeur uitsprak voor de Amsterdammers, moest hij het op internet behoorlijk ontgelden bij sommige fans van de Rotterdammers.

“Ik probeer in mijn interviews altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. Ik hoorde dat 'Feyenoord-supporters' mij dood wensten op internet. Het interesseert me niets omdat ik het niet lees, maar zoiets zegt meer over zulke mensen dan over mij”, blikt hij terug in gesprek met ELF Voetbal.

Volgens Van Polen zijn dergelijke bedreigingen inherent aan het voetbal, aangezien een speler de ene week de held kan zijn, terwijl hij in de week erop met de grond gelijk gemaakt wordt: “Sociale media versterken dat. Mensen denken helemaal niet meer na over wat ze zeggen en schreeuwen op internet. Dat kan voor jonge gasten soms best heftig zijn.”