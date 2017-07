‘Independiente verwacht miljoenenbod van Ajax en wil clausule verhogen’

Independiente verwacht binnen enkele dagen een bod van Ajax op Emiliano Ariel Rigoni. Dat schrijft het Argentijnse TyC Sports zondag. De 24-jarige rechtshalf maakte het afgelopen seizoen indruk met elf doelpunten in de Argentijnse Primera División, waarmee hij clubtopscorer werd van Independiente.

De afgelopen weken stelt de club alles in het werk om een zo hoog mogelijk bedrag over te houden aan Rigoni. In zijn contract, dat nog twee seizoenen doorloopt, staat een afkoopsom van 5,5 miljoen euro. Independiente wil de verbintenis opwaarderen, zodat men sterker staat in de eventuele onderhandelingen met Ajax. De inzet van de nummer zes van Argentinië is om de smaakmaker voor elf miljoen euro te verkopen.

De club stuit echter op verzet van competitiegenoot Belgrano. Rigoni kwam anderhalf jaar geleden over van Belgrano en die club heeft nog altijd vijftig procent van de transferrechten in handen. Independiente heeft geprobeerd om dat deel op te kopen, maar daar heeft Belgrano geen oren naar. De vorige werkgever van Rigoni wacht liever totdat de middenvelder wordt verkocht, omdat men denkt daar een hoger bedrag aan over te kunnen houden.

Vorige maand schreef het Argentijnse InfiernoRojo al over de interesse van Ajax in Rigoni. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou bereid zijn om tot acht miljoen euro te gaan voor de Argentijn, maar Ajax is zeker niet de enige club met belangstelling. De recordkampioen van Nederland heeft concurrentie van Fiorentina, Atalanta en enkele ploegen uit Engeland. Eerder werden ook Club Brugge en FSV Mainz als mogelijke bestemmingen genoemd.