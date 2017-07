De Jong mist opnieuw strafschop: ‘Hij neemt wel de verantwoordelijkheid’

Luuk de Jong heeft zich als speler van PSV bepaald niet kunnen ontpoppen tot een strafschoppenspecialist. De aanvaller faalde de afgelopen seizoenen regelmatig vanaf elf meter en ook zaterdag ging het mis, in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-2 winst).

De Jong mocht na tien minuten, na een overtreding van doelman Etienne Vaessen op de aanvoerder, aanleggen en slaagde er niet in om te scoren. “Dat is een smetje. Ik vind het wel goed dat hij als aanvoerder de verantwoordelijkheid neemt”, zei trainer Phillip Cocu na afloop voor de camera van FOX Sports.

“Ik had gehoopt dat hij hem erin had geschoten. Het gaat verder dan even een strafschop binnenschieten. Je ziet daarna dat hij weer twee kansen laat liggen. Dat heeft te maken met het missen van de penalty. Dat had ik graag anders gezien”, aldus Cocu.