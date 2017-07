Ajax komt met statement: ‘Nouri is buiten levensgevaar’

De schrik sloeg voetbalminnend Nederland om het hart toen Abdelhak Nouri zaterdagvond uit het niets op het veld ging liggen. De middenvelder bleek last te hebben van hartritmestoornissen en het ergste werd gevreesd, maar Ajax heeft inmiddels laten weten dat het twintigjarige talent buiten levensgevaar is.

Ajax laat via Twitter weten dat Nouri op de intensive care ligt en in slaap wordt gehouden, maar niet hoeft te vrezen voor zijn leven, waardoor voetbalminnend Nederland weer wat rustiger kan gaan slapen. Algemeen directeur Edwin van der Sar liet eerder op de avond tegenover de NOS al weten dat het erger had kunnen aflopen met Nouri.

“Het duurt op een gegeven moment zo lang, op zo'n moment ga je toch aan wat ernstigs denken, zeker omdat z'n benen ook niet bewogen”, zei Van der Sar. Nouri zakte bij een 2-1 achterstand in elkaar en werd uiteindelijk per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Aldaar werd de international van Jong Oranje verder behandeld.

De twintigjarige Nouri speelt sinds zijn zevende voor Ajax en maakte in september in de bekerwedstrijd tegen Willem II zijn debuut in de hoofdmacht. Hij maakte in dat duel ook een doelpunt uit een vrije trap. De international van Jong Oranje staat inmiddels op vijftien wedstrijden in het eerste elftal en daarin kwam hij tot één treffer en drie assists. Het contract van Nouri bij Ajax loopt nog tot de zomer van 2020 door.