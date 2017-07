‘PSV wil transfer van Luckassen zo snel mogelijk afronden’

Als het aan PSV ligt, sluit Derrick Luckassen zo snel mogelijk aan bij het trainingskamp in Verbier. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de Eindhovenaren echter nog flink zullen moeten onderhandelen over de prijs voor de verdedigers.

De regionale krant schrijft dat PSV ruim één miljoen euro wil betalen voor Luckassen, maar dat AZ aanzienlijk meer wil hebben. Het is echter niet duidelijk op welke transfersom de club uit Alkmaar precies mikt. Luckassen heeft in ieder geval nog een contract voor één seizoen dat door een eenzijdige optie met een jaar verlengd kan worden door AZ.

“Laat ik vooropstellen dat er interesse is, en dat er interesse is van meerdere clubs in Derrick Luckassen. Dus er is ook gesproken met een aantal clubs, dat klopt”, zei AZ-directeur Max Huiberts donderdag in een interview met FOX Sports. “Of het om PSV gaat? Ik wil hierover pas uitlatingen doen als het serieus is of als het afgerond is.”

De international van Jong Oranje speelde in de jeugd bij Amstelland en AFC alvorens hij tien jaar geleden de overstap maakte naar de jeugdopleiding van AZ. Hij debuteerde in augustus 2014 in het eerste elftal en heeft inmiddels 97 wedstrijden voor AZ achter zijn naam staan, waarin Luckassen goed was voor acht doelpunten en één assist.