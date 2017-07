Van der Sar stelt Ajax-fans gerust: ‘Wij willen geen spelers meer kwijt’

Als het aan Edwin van der Sar ligt, blijft het de rest van de zomer bij Ajax rustig op transfergebied. Tot nu toe vertrok er in de persoon van Davy Klaassen maar één basisspeler en dat moet zo blijven. Er zou namelijk ook interesse zijn in spelers als Kasper Dolberg, Davinson Sánchez en Amin Younes.

“Wij willen geen spelers meer kwijt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste signaal richting de trainer en de fans”, zegt Van der Sar in gesprek met de NOS. Tot nu toe vertrokken naast Klaassen ook Diederik Boer, Heiko Westermann en Richairo Zivkovic. Daar tegenover staat de komst van Klaas-Jan Huntelaar en Benjamin van Leer. Het lijkt er niet op dat de selectie nog verder aangevuld zal worden. “Maar we houden uiteraard onze oren en ogen open.”

Met de nieuwe trainer Marcel Keizer moet Ajax opnieuw een nieuwe start maken komend seizoen. Het begin onder Peter Bosz verliep moeizaam, maar Van der Sar denkt dat het nu anders zal zijn. “Keizer heeft wat meer ervaring met de Ajax-filosofie. Hij kent de spelers ook goed. Dus wij nemen aan dat we goede stappen kunnen maken richting die belangrijke wedstrijden. Daar hebben we nog twee à drie weken voor.”

“De supporters waren enthousiast over ons voetbal. Daar moet nu een stapje bij, met als doel een titel”, vervolgt de algemeen directeur van de Amsterdammers. “Maar in topsport gaat het om winnen. Het is zaak voor de hele club om dat voor de fans waar te maken komend seizoen.”