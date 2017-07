‘Het was doodstil, we schaamden ons om terug te komen in Amsterdam’

Frenkie de Jong werd twee jaar geleden door Ajax opgepikt bij Willem II en de middenvelder heeft zich sindsdien in de betrekkelijke luwte ontwikkeld in Amsterdam. De Jong rammelt inmiddels aardig aan de poort bij het eerste elftal en hoopt volgend seizoen meer minuten te kunnen gaan maken in de hoofdmacht.

Daar maakte hij wel een aardige ontwikkeling door, aangezien hij na zijn overstap naar Amsterdam een mentale omslag moest maken. Terwijl er in Tilburg nog regelmatig verloren ‘mocht’ worden, telt bij Ajax alleen de overwinning. De Jong kan zich een wedstrijd met Jong Ajax tegen Fortuna Sittard nog goed herinneren: “Na een kwartier stonden we al met 2-0 voor. Het liep als een trein, geen vuiltje aan de lucht. Kregen we er in de tweede helft vijf om de oren. Vijf!”

“Ik begrijp nu nog steeds niet hoe dat kon gebeuren. Maar ik kan me de terugreis nog haarfijn voor de geest halen. Het was doodstil in de bus. We schaamden ons om terug te komen in Amsterdam”, blikt hij terug tegenover ELF Voetbal. De Jong krijgt nu nog regelmatig te horen dat hij te flegmatiek zou zijn, maar zelf is hij het daar niet mee eens: “Ik oog nonchalant. Maar dat is nu eenmaal mijn houding. Als ik echt flegmatiek zou zijn, zou ik het hier niet lang volhouden.”

Door het vertrek van Davy Klaassen naar Everton lijkt De Jong een plekje op te schuiven in de pikorde. Voor hemzelf wordt het ook tijd om die volgende stap te zetten: “Leuk allemaal hoor, dat meetrainen. Maar ik wil vooral zelf op het veld staan. Iedere wedstrijd. Ik denk dat ik me bij Jong aardig heb ontwikkeld. Nu moet ik het in het eerste laten zien. Volgend seizoen wil ik echt doorbreken. Daar moet ik vol voor gaan.”