Ajax slaat verrassende slag en betaalt miljoenen voor Danilo

Ajax heeft een verrassende slag op de transfermarkt geslagen, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Volgens het dagblad staat de Amsterdamse club op het punt om de komst van Danilo Pereira da Silva af te ronden. De achttienjarige spits uit Brazilië kreeg donderdag al een rondleiding op sportpark De Toekomst en zal spoedig zijn transfer afronden.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars kwam al tot een vergelijk met werkgever Santos over een transfersom van naar verluidt twee miljoen euro. Diverse (top)clubs uit Europa hebben interesse in Danilo, maar de Braziliaanse tiener vervolgt zijn loopbaan uiteindelijk in de gelederen van de Amsterdammers. Alleen een medische keuring, die een dezer dagen op de planning staat, scheidt beide partijen nog van een overeenkomst.

Het is de bedoeling dat Danilo eerst meters gaat maken in Ajax Onder-19 en Jong Ajax, om daarna de overstap naar de hoofdmacht te maken. Met Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar en Mateo Casierra beschikt de eerste selectie over drie centrumspitsen, terwijl Kaj Sierhuis de spits van Jong Ajax is. De Brazilians jeugdinternational heeft een uitstekende en trefzekere periode bij Santos Onder-20 achter de rug, met zeven treffers in zijn eerste acht wedstrijden.

Ajax haalt de laatste tijd steeds vaker spelers uit Zuid-Amerika. Bijna een jaar geleden werden Casierra en Davinson Sánchez in Colombia opgepikt. Laatstgenoemde wordt nu door tal van topclubs begeerd. Een half jaar geleden kwam David Neres over van Sao Paulo.