PSV leert van verleden en stelt ‘keiharde garanties’ rondom transfer

Andrés Guardado heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Real Betis, zo meldt De Telegraaf. Als de clubs nu ook tot overeenstemming komen, dan tekent de middenvelder deze week een contract voor drie seizoenen in Andalusië.

Het lastigste aspect aan de onderhandelingen is ‘de manier van afrekenen’, zo valt er in het dagblad te lezen. PSV wil enkel zakendoen wanneer men de transfersom in één keer ontvangt of wanneer Real Betis een bankgarantie kan verstrekken en anders gaat het feest niet door. Het betalen van de som in termijnen is voor PSV geen optie.

De Telegraaf concludeert dan ook dat PSV van het verleden heeft geleerd en ‘keiharde garanties’ stelt. Dat heeft alles te maken met de transfer van Robert in 2007, voor drieënhalf miljoen naar Betis. De Zuid-Spaanse club voldeed toen niet aan zijn betalingsplicht. Het wachten beu stapte PSV na vier jaar naar de FIFA, die de Eindhovenaren in het gelijk stelde. Uiteindelijk moest PSV in 2012 genoegen nemen met een deel van het achterstallige bedrag.

Als een verrassing komt het aanstaande vertrek van Guardado niet, want hij wordt al maanden gelinkt aan een transfer. Clubs als Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Atlanta United FC, Eintracht Frankfurt en Atlético Madrid zouden interesse hebben getoond, maar Real Betis is de strijd om de handtekening van de linkspoot dus aan het winnen.