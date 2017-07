‘Bosz en Dortmund moeten vrezen voor transfer na ‘70-Mio-Attacke’’

Het is nog niet gezegd dat Peter Bosz volgend seizoen kan beschikken over Pierre-Emerick Aubameyang. Tianjin Quanjian geeft de strijd om de handtekening van de aanvaller niet op en heeft volgens BILD een contract voor drie seizoenen klaarliggen voor de man die vorig seizoen 31 Bundesliga-doelpunten maakte.

De boulevardkrant schrijft dat de club uit China zeventig miljoen euro wil betalen en dat de international van Gabon er twintig miljoen euro netto per seizoen kan verdienen. Er is enige haast geboden voor Tianjin, want de transfermarkt in China gaat op 14 juli dicht. De club van trainer Fabio Cannavaro versterkte zich eerder deze zomer enkel nog met verdedigende middenvelder Shuai Pei van Changchun Yatai.

Aubameyang zou dus de eerste grote aankoop moeten worden, maar als hij niet haalbaar is, dan heeft Tianjin Anthony Modeste van FC Köln achter de hand. Die Geissböcke braken de onderhandelingen over een transfer van Modeste vorige week donderdag af, maar kennelijk heeft Tianjin er vertrouwen in dat men de Fransman alsnog vast zou kunnen leggen. Modeste is beduidend goedkoper, want hij kost 35 miljoen.

De 28-jarige Aubameyang speelt sinds de zomer van 2013 voor Dortmund en maakte tot dusverre 120 doelpunten in 189 officiële wedstrijden voor die Borussen, waarmee hij drie prijzen won: de DFB-Pokal en tweemaal de nationale Supercup. Aubameyang werd de voorbije maanden ook in verband gebracht met clubs als Real Madrid en Paris Saint-Germain, maar het lijkt Tianjin te zijn dat op dit moment het meest serieus is.