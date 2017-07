‘Manchester United kondigt nog deze week transfer van Rooney aan’

De terugkeer van Wayne Rooney bij Everton is aanstaande. Britse media schrijven woensdag dat de transfer van de aanvaller van Manchester United naar de club van manager Ronald Koeman mogelijk nog deze week wereldkundig zal worden gemaakt. De transferuitgaven van de club in aanloop naar komend seizoen zijn inmiddels tot bijna 98 miljoen euro opgelopen, door de komst van Davy Klaassen, Jordan Pickford, Henry Onyekuru, Sandro Ramirez en Michael Keane.

Volgens onder meer The Times heeft Everton inmiddels vaart gezet achter de terugkeer van Rooney, al zijn de financiën nog wel een obstakel. The Toffees hebben echter goede hoop dat de aanvaller, die in de zomer van 2004 naar Manchester United vertrok, spoedig op Goodison Park terugkeert. Hij maakte acht jaar lang deel uit van de jeugdopleiding en het eerste elftal van de Merseyside-club.

Rooney verdient bijna 350.000 euro per week bij Manchester United, dat de clubtopscorer aller tijden naar verluidt niet meeneemt naar de tournee door de Verenigde Staten. Op Old Trafford hoopt men dat Rooney en Everton vroeg of laat tot een akkoord zullen komen. De aanvaller, die in Manchester niet kan rekenen op een basisplek onder trainer José Mourinho, kwam tot 17 doelpunten in 77 officiële duels van Everton.

De huidige verbintenis van Rooney loopt nog tot medio 2019. In die twee jaar zou de Engelsman nog 34 miljoen euro kunnen verdienen. Om die reden verlangt hij dan ook een flinke compensatie om zijn contract niet uit te dienen, iets waar de Europa League-winnaar niet op zit te wachten. Opnieuw een seizoen met relatief weinig speelminuten, in aanloop naar een WK, ziet Rooney echter niet zitten.

Nog niet klaar

Volgens de laatste berichten uit Engeland maakt Everton ook werk van de komst van Olivier Giroud, nu Alexandre Lacazette vrijwel zeker van Olympique Lyon naar Arsenal zal gaan. Hoewel de Fransman tevreden is in Noord-Londen, zou Koeman ervan overtuigd zijn dat hij de aanvaller kan aantrekken. Met de eventuele komst van Giroud zou een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid zijn.